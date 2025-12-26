Haberler

California'da fırtına ve sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve birçok bölgede ani sel olaylarının yaşanabileceğini bildirdi.

ABD'nin California eyaletinde etkili olan fırtına ve sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre; California eyaletinin büyük bölümünde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, San Diego'da 64 yaşındaki bir kişinin üzerine ağaç devrilmesi neticesinde yaşamını yitirdiğini, Mendocino'da 70'li yaşlarındaki bir kişinin de dalgalara kapılıp okyanusa sürüklenerek hayatını kaybettiği belirtti. Redding bölgesinde de etkili olan sel nedeniyle 74 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Dün akşam itibarıyla eyalette yaklaşık 100 bin kişinin elektriksiz kaldığı vurgulanırken, acil durum ekiplerinin sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalan kişiler de dahil olmak üzere birçok kurtarma operasyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada da çok sayıda ani sel olayının yaşanabileceği ve ayrıca birçok derenin de taşabileceği ifade edildi.

