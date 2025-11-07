Haberler

Cakarta'daki Okul Camisinde Patlama: 54 Yaralı

Cakarta'daki Okul Camisinde Patlama: 54 Yaralı
Güncelleme:
Endonezya'nın Cakarta kentindeki bir okulun camiinde meydana gelen patlamalarda 54 kişi yaralandı. Patlamaların nedeninin araştırıldığı belirtildi.

ENDONEZYA'nın başkenti Cakarta'daki bir okulun kampüsündeki camide meydana gelen patlamalarda 54 kişi yaralandı.

Cakarta'nın kuzeyindeki donanma üssünde yer alan 'SMAN 72' isimli okulun kampüsündeki camide, cuma namazının kılındığı sırada meydana gelen patlamalarda çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Jakarta Polis Şefi Asep Edi Suheri, olaya ilişkin açıklamasında, "Patlamaların nedenini belirlemek için olay yerini incelemeye devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
