Büyük ikramiyeyi kazandı! Bileti sakladığı yeri unutunca ecel terleri döktü
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Srijana Wosti isimli kadın geçtiğimiz Haziran ayında kazı kazandan kazandığı 50 bin dolarlık bileti koyduğu yeri kaybetti. Evi didik didik arayan kadın sonunda biletine ulaştı. İlk başta 50 dolar kazandığını sanan Srijana Wosti kazandığı paranın keyfini çıkartıyor.
ABD'de yaşayan 41 yaşındaki Srijana Wosti, biletini ilk kontrol ettiğinde yalnızca 50 dolar kazandığını düşündü. Ancak Silver Spring'deki bileti taradığında50 bin dolar kazandığını fark etti.
BİLETİ NEREYE KOYDUĞUNU UNUTTU
Srijana Wosti, ödülünü alamadan biletini kaybedebileceğinden endişe ederek, onu evindeki eski bir bavulun içine sakladı. Talihli kadın ailesine büyük ödülü kazandığını söyleyip planlar yaptı. Bileti aramaya koyulan Srijana Wosti bileti nereye koyduğunu unuttu.
SADECE 5 DOLAR ÖDEDİ
Srijana Wosti, aylar önce bileti eski bavula sakladığını unuttuğunu fark edince çok korktuğunu ve bulmak için evini didik didik ettiğini piyango görevlilerine anlattı. Sonunda bileti bulan Srijana Wosti, "Onu bulduğuma ve çok geç kalmadığımı öğrendiğime çok sevindim" dedi.Wosti, kazı kazan bileti için sadece 5 dolar ödediğini anlattı.