Büyük Gemide Unutulan Avustralyalı Kadının Cesedi Bulundu

80 yaşındaki kadın, seyahat ettiği gemi tarafından Lizard Adası'nda unutulduktan sonra ölü bulundu. Kadının kaybolmasının ardından düzenlenen arama çalışmaları sonucunda cesedi tespit edildi.

Avustralyalı 80 yaşındaki bir kadın, seyahat ettiği büyük yolcu gemisi tarafından Büyük Set Resifi'ndeki bir adada unutulduktan sonra ölü bulundu.

Kadın, 25 Ekim Cumartesi günü Cairns'in 250 kilometre kuzeyindeki Lizard Adası'nda gemideki yolculardan bazılarıyla yürüyüşe çıktı.

Fakat dinlenmek için gruptan ayrıldığına inanılıyor.

Coral Adventurer adlı gemi akşam saatlerinde adadan ayrıldı.

Kadının kayıp olduğunun fark edilmesinin ardından birkaç saat sonra Lizard Adası'na geri döndü.

Büyük bir arama çalışması başlatıldı.

Ancak 26 Ekim Pazar sabahı kadının cesedi bulundu.

Olayla ilgili başka bir ayrıntı verilmedi.

Kadının katıldığı 60 günlük turun bilet fiyatları onbinlerce dolar.

Avustralya Deniz Güvenlik Kurumu (Amsa) olayın araştırıldığını ve gelecek hafta geminin mürettebatıyla görüşüleceğini açıkladı.

Turu düzenleyen Coral Expeditions şirketinin Genel Müdürü Mark Field, çalışanlarının kadının ailesiyle temasa geçtiğini ve destek önerdiğini belirtti.

Field "Soruşturma devam ediyor. Bu yaşanandan dolayı çok üzgünüz" dedi.

Şirketin internet sitesine göre 46 mürettebatın çalıştığı Coral Adventurer gemisinde 120 kadar kamara var.

Gemi Avustralya'nın uzak kıyılarına erişim için özel tasarlandı ve yolcuları günlük gezilere çıkartan küçük tekneleri de bulunuyor.

Gemi, yolculuğuna devam ediyor.

BBC
