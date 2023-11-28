Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde mülteci kampının da bulunduğu Djibo kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 40 sivil hayatını kaybetti, 42'den fazla sivil yaralandı.

Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 40 sivil hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde mülteci kampının da bulunduğu Djibo kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 40 sivil hayatını kaybetti, 42'den fazla sivil yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yüzden fazla silahlı kişi, Soum eyaletinin başkenti Djibo'da şehrin çeşitli noktalarında evlere ve mülteci kampına saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 40 sivil yaşamını yitirirken, 42 sivil de yaralardı.

Bölgede bulunan askerlerle silahlı grup arasında çıkan çatışmada da çok sayıda silahlı kişi etkisiz hale getirildi.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı açıklamada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.