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Burdur'daki Karanlıkdere Kanyonu'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına 2 uçak, 11 helikopter, 25 arazöz ve 240 personel müdahale ediyor. İş makineleri de kullanılarak alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.