Haberler

Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar

Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Haber Videosunu İzle
Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lüks turizm denince dünyada akla ilk gelen yerlerden olan Dubai'de İran'ın saldırılarının ardından durum tam tersine döndü. Bir zamanlar insanların akın ettiği şehri insanlar bir an önce terk etmek için havalimanına koştu. Havalimanındaki yoğunluk kameralara yansıdı.

İran'ın gerçekleştirdiği saldırıların ardından Orta Doğu'da tırmanan gerilim, lüks turizmin merkezi Dubai'de panik havası yarattı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte, tatil ve iş gezisi için şehirde bulunan binlerce kişi bir an önce ayrılmak için Dubai Uluslararası Havalimanı'na akın etti.

HAVALİMANINDA RESMEN İZDİHAM VAR

Bir zamanlar parıltılı hayatıyla ilgi odağı olan caddeler yerini sessizliğe bırakırken, havalimanı terminallerinde yoğun kalabalıklar oluştu.

Hava sahası kısıtlamaları ve uçuş iptalleri nedeniyle çok sayıda yolcu terminal binasında mahsur kaldı. Havalimanındaki izdiham anları kameralara yansırken, turistlerin güvenli bölgelere dönmek için bilet kuyruklarında saatlerce beklediği görüldü. Yaşanan bu durum, Dubai'nin "güvenli liman" imajına darbe vururken, bölgedeki turizm faaliyetlerinin kısa sürede durma noktasına gelmesine neden oldu.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı

Korktuğu başına geldi!
Trabzonspor'da hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi

Yakın dostuna en zor veda
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti

İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni
İran işi şova döktü! 'İşte sonuçları' deyip bu kareleri yayınladılar

Savaşta korkutan görüntüler! "İşte sonucu" deyip dünyaya ilan ettiler