Bulgaristan Geçici Hükümeti Göreve Başladı
Bulgaristan'da Başbakan Andrey Gyurov'un kurduğu geçici hükümetin yemin töreni parlamento tarafından düzenlendi. Gyurov, hükümetin ana görevini 19 Nisan'da yapılacak erken seçimlerin organizasyonu olarak belirtti.
Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov'un kurduğu geçici hükümetin üyelerinin yemin töreni için parlamentoda olağanüstü oturum düzenlendi. Törende, hükümet üyeleri yemin etti. Gyurov, törenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin temel görevinin, 19 Nisan'da düzenlenecek Bulgaristan Ulusal Meclis erken seçimlerinin organizasyonu olduğunu belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı