Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için halk bugün sandık başına gitti

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için halk bugün sandık başına gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'da halk yeni cumhurbaşkanı ve yardımcısını belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy verme 07.00'de başlayıp 20.00'de sona erecek. Merkez Seçim Komisyonu 60 ülkede 613 sandık kurulacağını duyurdu; Türkiye'de 15'i Trakya'da olmak üzere 78 sandık kurulduğu belirtildi.
BULGARİSTAN'da halk, ülkenin yeni cumhurbaşkanı belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.
Bulgaristan'da halk ülkenin yeni cumhurbaşkanı ile yardımcısını belirlemek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 20.00'de sona erecek. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, 60 ülkede toplam 613 sandık kurulacağını duyurdu. Türkiye'de, 15'i Trakya'da olmak üzere 78 sandık kurulduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı