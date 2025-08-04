Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi

Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de son 1 yılda trafik kazasına bağlı tek bir ölümün bile kayda geçmediği rapor edildi. 690 bin kişinin yaşadığı şehirde hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesinin ve 70 yeni hız kamerasının kurulmasının bu başarıyı sağlamada büyük pay sahibi olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) genelinde 2024 yılı boyunca trafik kazalarına bağlı ölümler yüzde 3 azaldı. Ancak şehirlerde hala her gün can kayıpları meydana geliyor. Örneğin 2023'te 7807 Avrupalı, AB şehirlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybetti. Berlin'de geçen yıl 55 kişi, Brüksel'de 9 kişi hayatını kaybetti.

690 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Ancak Politico'nun haberine göre Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki belediye yetkilileri geçen hafta dikkat çeken bir duyuru yaptı. 690 bin kişinin yaşadığı Helsinki'de 2024 yılı boyunca trafik kazalarına bağlı tek bir ölüm bile kayda geçmedi.

70 YENİ HIZ KAMERASI KURULDU

Bu başarıyı sağlayan önlemlerin başında hız sınırının saatte 40 kilometreden 30 kilometreye düşürülmesinin, 70 yeni hız kamerasının kurulmasının geldiği düşünülüyor.

1500 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BİSİKLET YOLU İNŞA EDİLDİ

Trafik kazasına bağlı ölümleri sıfıra indirmek için uygulanan "Sıfır Vizyonu" adlı strateji kapsamında sokaklar daraltıldı, ağaçlandırma yapıldı, 1500 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu inşa edildi.

Toplu taşımaya yatırımlar yapıldı, yeni tramvay hattı Avrupa Yatırım Bankası'nın da desteğiyle hayata geçirildi. Bu şekilde 2003-2023 yılları arasında trafik yaralanmaları 727'den 14'e düştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

BİZDE YİRMİ MİLYON NÜFUSLU DÜNYANIN SAYILI BÜYÜK METROPOLÜNÜ SEÇİMLE KAZANAN BELEDİYE BAŞKANINI ALDIKLARI AĞIR MAĞLUBİYETİ HAZMEDEMEYENLER METRO HATTINA KREDİ VERMEYİ BIRAK YAPMASI İÇİN OTOBÜS METRO ARAÇLARI İTFAİYE ÇALIŞANI ALMASI İÇİN BİLE İMZA VERMEYİP ÜSTELİK SAHTE SUÇLAMALARLA HAPSE ATTIRDILAR AKILLARI SIRA KENDİLERİNE OY VERMEYENLERDEN İNTİKAM ALIP SEÇİMDE BÜYÜK BİR FARKLA KAYBETTİKLERİ BELEDİYELERİ BAŞARISIZ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR GELECEK SEÇİMLERİ ÇOK DAHA AĞIR YENİLGİYLE KAYBEDECEKLER

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Haber YorumlarıYılmaz Ayaz:

Yalanın batsın, ne hizmeti çalmadi diyorsan bu başka , ama hizmet sıfır ,

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