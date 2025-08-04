Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi

Avrupa Birliği (AB) genelinde 2024 yılı boyunca trafik kazalarına bağlı ölümler yüzde 3 azaldı. Ancak şehirlerde hala her gün can kayıpları meydana geliyor. Örneğin 2023'te 7807 Avrupalı, AB şehirlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybetti. Berlin'de geçen yıl 55 kişi, Brüksel'de 9 kişi hayatını kaybetti.

690 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Ancak Politico'nun haberine göre Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki belediye yetkilileri geçen hafta dikkat çeken bir duyuru yaptı. 690 bin kişinin yaşadığı Helsinki'de 2024 yılı boyunca trafik kazalarına bağlı tek bir ölüm bile kayda geçmedi.

70 YENİ HIZ KAMERASI KURULDU

Bu başarıyı sağlayan önlemlerin başında hız sınırının saatte 40 kilometreden 30 kilometreye düşürülmesinin, 70 yeni hız kamerasının kurulmasının geldiği düşünülüyor.

1500 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BİSİKLET YOLU İNŞA EDİLDİ

Trafik kazasına bağlı ölümleri sıfıra indirmek için uygulanan "Sıfır Vizyonu" adlı strateji kapsamında sokaklar daraltıldı, ağaçlandırma yapıldı, 1500 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu inşa edildi.

Toplu taşımaya yatırımlar yapıldı, yeni tramvay hattı Avrupa Yatırım Bankası'nın da desteğiyle hayata geçirildi. Bu şekilde 2003-2023 yılları arasında trafik yaralanmaları 727'den 14'e düştü.