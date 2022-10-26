Bu kadarına da pes! Canlı canlı gömülmek için 1 milyon TL ödüyorlar

Rusya'da korku ve benzeri sorunların ortadan kalktığını iddia eden bir şirket, para karşılığı insanlara özel cenaze töreni düzenlemeye başladı. Farklı paketlerin olduğu programda 1 milyon TL verenler bir saat boyunca ölmeden toprağın altında kalıyor.

Rusya'da kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan bir şirketin yaptıkları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yakaterina Preobrazhenskaya tarafından Rusya'nın St. Petersburg kentinde kurulan şirket müşterilerine henüz ölmeden bir cenaze töreni düzenliyor. Bu sayede kişilerin korku ve benzeri sorunlarının ortadan kalktığını iddia eden girişimci bu hizmet için ise yaklaşık 55 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) ücret alıyor.

"BU TERAPİYİ YAPANLAR DAHA MUTLU OLUYOR"

Bir saat toprağın altında gömülmenin de dahil olduğu "full pakette" ayrıca cenaze törenine uygun müzik, mumlar ve vasiyet yazma hizmeti de bulunuyor. Sahip olduğu şirketin yanı sıra yaşam koçluğu da yapan Preobrazhenskaya, akıllara durgunluk veren bu hizmetle ilgili "Stres terapisi insanların korkularından ve endişelerinden uzaklaşılmasını sağlıyor. Bu terapiyi yapanlar daha mutlu oluyor" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİLERİMİZE ZARAR VERMEK İSTEMEYİZ"

Açıklamasının devamında tabuttaki oksijenin bir insana 5.5 saat yettiğini belirten Preobrazhenskaya, "Bilim insanları, bir tabutta bir insanın yaklaşık 5.5 saat kalabildiğini ve oksijenin yettiğini belirledi. Ve biz de müşterilerimize zarar vermek istemeyiz" şeklinde konuştu.

"20 DAKİKALIK" TARİFE DE VAR

Öte yandan müşterilerin kendi istek ve taleplerine göre de paketler içerisinde değişiklikler yapılabildiğini aktardı. Tabutta çok kalmak istemeyenlere 20 dakikalık bir defin töreni de gerçekleştirildiği duyuruldu