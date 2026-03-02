Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Tüm dünya ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından gözünü Orta Doğu'ya çevirmişken, Pakistan ile Afganistan arasındaki savaş da bir yandan devam ediyor.

BİLANÇO HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İki ülke arasında sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca gerçekleşen karşılıklı saldırılarda bilanço ise her geçen gün artıyor. Kabil yönetimi, perşembe gününden bu yana süren çatışmalarda 55 sivilin öldüğünü, 69 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ise hava saldırıları ve çatışmalarda 415 Taliban gücünün öldürüldüğünü savundu ve sivillerin hedef alınmadığını bildirdi.

KOCA UÇAKSAVARI SIRTLADI

Öte yandan bölgeden gelen görüntüler ise savaşın boyutunu gözler önüne serdi. Pakistan savaş uçaklarını düşürmeye çalışan bir Taliban mensubunun ağır bir uçaksavarı sırtladığı, bir diğerinin ise hiç tereddüt etmeden havaya ateş açtığı anlar kameralara yansıdı. Sıra dışı hava savunma girişimi, sınır hattındaki çatışmaların ne denli sert geçtiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com