Bruce Willis ayrı evde yaşıyor: Eşinden tartışmalara net açıklama
Hollywood yıldızı Bruce Willis, demans hastalığı nedeniyle özel ihtiyaçlarına uygun ayrı bir eve taşındı. Eşi Emma Heming Willis ise eleştirilere "Deneyimlemeyenlerin söz hakkı yok" diyerek yanıt verdi.

Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Bruce Willis, 2022 yılında sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğu bırakmış ve bir süre sonra kendisine frontal temporal demans (FTD) teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Bu hastalık, kişinin konuşma, davranış ve günlük yaşam becerilerini ciddi şekilde etkileyen ilerleyici bir beyin rahatsızlığı olarak biliniyor.

Willis'in eşi Emma Heming Willis, geçtiğimiz günlerde ABD'de yayınlanan ABC özel programında aile olarak verdikleri mücadeleyi ve aktörün sağlık durumunu anlattı. Programda, Bruce Willis'in artık ailesiyle aynı evde değil, ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş ve aile evine yakın başka bir konutta yaşadığını söyledi.

TEPKİLER VE YANLIŞ YORUMLAR

Bu açıklamanın ardından bazı izleyiciler, ünlü aktörün neden ailesiyle birlikte yaşamadığını sorguladı. Kimi yorumlarda Emma Heming Willis'in eşinden uzaklaşmaya çalıştığı öne sürüldü.

EMMA'DAN NET YANIT

47 yaşındaki eski model, 29 Ağustos'ta Instagram'da paylaştığı videoda eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi, "Gerçek şu ki, bu kadar yüksek sesli ve gürültülü yorumların bir önemi yok. Eğer bu deneyimi yaşamıyorlarsa, söz hakları da yok, oy hakları da yok."

