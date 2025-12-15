ABD'de üniversitedeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

ABD'de Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığı duyuruldu.

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki Brown Üniversitesi kampüsünde önceki gün düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. Providence Polisi'nden yapılan açıklamada, "Şüpheli kişinin serbest bırakıldığını duyuruyoruz. Soruşturma devam etmekte ve tüm kurumlar arasında aktif olarak sürdürülmektedir. Tüm video veya fotoğraf delillerinin telefondan veya FBI ihbar hattına gönderilmesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre; gözaltına alınan şüphelinin, delillerin başkalarına işaret ettiği gerekçesiyle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık akşamı düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.