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BRICS Zirvesi'nde Çin ve Hindistan Liderlerinden İş Birliği Mesajları

BRICS Zirvesi'nde Çin ve Hindistan Liderlerinden İş Birliği Mesajları
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Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi bir araya gelerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

BRICS Liderler Zirvesi, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Başkenti Kazan'da düzenleniyor. Zirveye katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Şi Jinping, Çin ve Hindistan'ın hem eski uygarlıklar, hem de gelişmekte olan büyük ülkeler ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olduğunu, her iki ülkenin de kendi modernleşme hamlesinde kritik bir dönemde bulunduğunu belirtti.

İletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesinin altını çizen Şi, iki tarafın da uluslararası sorumluluklar üstlenmesi, dünyada çok kutupluluğun yürütülmesi ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise iki ülke sınırında, son 4 yılda ortaya çıkan konularda varılan fikir birliğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. 5 yıl aradan sonra resmi bir toplantı yaptıklarını kaydeden Modi, "Hindistan-Çin ilişkisinin sadece halkımız için değil, küresel barış, istikrar ve ilerleme açısından da çok önemli olduğuna inanıyoruz. Zirvede ortaya çıkan konularda varılan fikir birliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Karşılıklı güven, saygı ve duyarlılık ilişkilerimizin temeli olmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Narendra Modi Diplomasi Hindistan Politika Dünya Kazan

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