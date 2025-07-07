BRICS Liderlerinden Gazze için Ateşkes Çağrısı

BRICS Liderlerinden Gazze için Ateşkes Çağrısı
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BRICS zirvesinde yayımlanan ortak bildiride, Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes talep edilirken, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Suriye'nin egemenliği konusunda da destek mesajı verildi.

BRICS liderleri, Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, Gazze'nin Filistin'in 'vazgeçilmez bir parçası olduğu' belirtilerek, İsrail güçlerinin Gazze ile işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesinin yanı sıra Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı. Bildiride, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne 'bağlılık' da ifade edildi.

13 Haziran 2025'ten bu yana İran'a yönelik 'askeri saldırıların kınandığı' bildiride, bunların uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiği kaydedilerek, Orta Doğu'da güvenlik riskinin artmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

Suriye topraklarının bir kısmının İsrail işgali altında olmasının kınandığı bildiride, bunun uluslararası hukuku ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nı ihlal ettiği vurgulanarak, İsrail'in Suriye'deki güçlerini geri çekmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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