Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun Hapis Cezasını Kesinleştirdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun darbe planlarından dolayı 27 yıl 3 ay hapis cezasının infazına karar verdi. Ceza, Bolsonaro'nun sağlık durumu gözetilerek infaz edilecek.

BREZİLYA Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 27 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiğine ve infazının başlatılmasına hükmetti.

Brezilya Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yargılandığı davanın tüm hukuki süreçlerinin tamamlandığını ve temyiz yolunun bulunmadığını bildirdi. Moraes, cezasını ev hapsinde çekmesine izin verilmesi yönündeki savunma talebi reddedilen Bolsonaro'nun cumartesi gününden itibaren tutulduğu başkent Brasilia'daki polis merkezindeki tutukluluğunun devamına karar verdi. Yargıç Moraes, 2022 seçimlerinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasının infazının başlatılmasına hükmettiği Bolsonaro'nun sağlık durumu ile ilgili doktor raporlarını dikkate alarak tam zamanlı tıbbi bakım sağlanmasını emretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
