Brezilya Lideri Lula'dan Bolsonaro Açıklaması

BREZİLYA Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro ile ilgili, "Yargının belirlediği cezayı çekecek" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'daki 'G20 Liderler Zirvesi' sırasında basına açıklamada bulundu. Lula da Silva, eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin, "Yargının belirlediği cezayı çekecek. Herkes onun ne yaptığını biliyor. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmalar, suçlamalar üzerine müzakereler ve bir yargılanma süreci vardı. Yargı kararını verdi ve karar kesinleşti. Bu nedenle ekleyecek başka bir yorumum yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına, "Bu çok kötü bir durum" diyerek tepki göstermesine değinen Lula da Silva, "Bolsonaro, masumiyet karinesinden yararlanma hakkına sahipti. Bunun mevcut konuyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Trump'ın, bizim egemen bir ülke olduğumuzu ve yargısal kararların bağımsız şekilde alındığını bilmesi gerekiyor. Burada verilen karar geçerlidir. Yargının aldığı karara ilişkin yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.