Brezilya'da Zincirleme Trafik Kazasında 7 Ölü, 11 Yaralı

Brezilya'nın Parana eyaletindeki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kazada en az 20 aracın karıştığı ve birinin tamamen yandığı belirtildi.

Brezilya'nın Parana eyaletindeki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Balsa Nova kasabasındaki Sao Luiz Puruna otoyolunda kamyonlar çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yetkililer, kazaya en az 20 aracın karıştığını ve birinin tamamen yandığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.