Brezilya'da Küçük Uçak Düşmesi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BREZİLYA'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Eyaletin başkenti Sao Paulo'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Quadra bölgesinde küçük uçak düştüğü bildirildi. Yetkililer, uçaktaki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya