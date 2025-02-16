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Brezilya'da Küçük Uçak Düşmesi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Küçük Uçak Düşmesi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BREZİLYA'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin başkenti Sao Paulo'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Quadra bölgesinde küçük uçak düştüğü bildirildi. Yetkililer, uçaktaki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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