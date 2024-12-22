Brezilya'da uçak yerleşim yerine düştü: 10 ölü
Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde bir küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
UÇAKTAKİ 10 KİŞİ ÖLDÜ
Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki turistik şehir Gramado'da küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada uçaktaki 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığını ve 15 kişinin dumandan etkilendiğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya