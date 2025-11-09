Haberler

Brezilya'da Kasırga: 6 Ölü, 750 Yaralı

Brezilya'da Kasırga: 6 Ölü, 750 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'nın Parana eyaletinde etkili olan kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti, 750 kişi yaralandı. Kentte birçok bina ve araç hasar gördü.

BREZİLYA'nın Parana eyaletindeki Rio Bonito do Iguacu kentinde etkili olan kasırgada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 750 kişinin yaralandığı bildirildi.

Brezilya'nın Parana eyaletindeki Rio Bonito do Iguacu kentinde şiddetli rüzgarlar ve yağışlarla etkisini gösteren kasırga nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 750 kişi yaralandı. Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, çok sayıda aracın ve iş yerinin hasar gördüğü kentte bazı binaların çatısının çöktüğünü duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kasırgadan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu belirterek, ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Lula da Silva, "Kasırgada sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Parana halkına destek olmaya ve gerekli tüm yardımı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada

Kurtulan olmadı! İşte dehşet verici kazanın görüntüsü
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırı! Sokaktakilere kurşun yağdırdı

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Sokaktakilere kurşun yağdırdı
Mbaye Diagne, 1. Lig'i kasıp kavuruyor

Cimbom'un eski yıldızı 1. Lig'i kasıp kavuruyor: 12 maç 12 gol
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Bu ne hal Teoman? Konserinde böyle şarkı söyledi, tepki yağdı

Konserinde tepki yağdı: 3 bin lira para verdik...
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi

500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Paranın patronu yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti

"6 ay sürmez" dediği evlilik 6 ayda bitti
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Türkiye'yi sarsan yangınla ilgili yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.