Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
Bahçeli, Ferdi Tayfur'a böyle veda etti
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
Naci Görür'den çok sert "İstanbul" uyarısı: Beyler şaka etmiyorum
Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
Annesinin iple boğduğu çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar

Brezilya'da İsrailli asker hakkında soruşturma açıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Federal Mahkemesi, Hind Rajab Vakfı'nın suç duyurusu üzerine turistik amaçla ülkeyi ziyaret eden bir İsrailli asker hakkında soruşturma açma kararı verdi. Vakıf, askerin Gazze'de patlayıcı yerleştirme ve mahalle yıkımlarına katıldığını iddia ediyor.

Brezilya'da Federal Mahkeme, Hind Rajab Vakfı'nın (HRF) suç duyurusu üzerine ülkeyi turistik amaçla ziyaret eden İsrailli asker hakkında soruşturma kararı aldı.

HRF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Brezilya hükümeti, vakıf tarafından bir hafta önce Brezilya'ya turist olarak gelen İsrailli asker hakkında yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçti.

ACİL HAREKET TALEBİ

Mahkeme, ismi açıklanmayan İsrailli asker hakkında soruşturma açılmak üzere polise "acil talimat" verdi. Brezilya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 88. Maddesine atıfta bulunan Federal Mahkeme, polisten, savcı tarafından talep edilen soruşturma tedbirleri kapsamında acilen harekete geçmesini istedi.

"ŞÜPHELİNİN BİZZAT GAZZE'DE PATLAYICI YERLEŞTİRDİĞİNİ GÖSTEREN KANITLAR VAR"

HRF'nin suç duyurusunda, eylemlerin daha geniş bir çabanın parçası olduğu, uluslararası hukuk kapsamında "soykırım ve insanlığa karşı suç" teşkil ettiği belirtildi.

Suç duyurusu kapsamında sunulan deliller arasında, söz konusu İsrailli askerin Gazze'de, bizzat patlayıcı yerleştirdiği ve mahallelerin yıkımına katıldığını gösteren video görüntüleri, coğrafi konum verileri ve fotoğrafların yer aldığı kaydedildi. HRF, mahkemenin soruşturma kararı kapsamında Brezilya makamlarından hızlı hareket etmeleri talebinde bulundu.

"TUTUKLANMALI"

Şüphelinin de bir an önce gözaltına alınması çağrısında bulunan HRF, söz konusu askerin Brezilya'dan kaçması ve delillerin yok edilmesi risklerine dikkati çekti. HRF'nin baş avukatı Maira Pinheiro, İsrail askerinin ifade ve eylemlerinin, "Gazze'deki soykırım hedefleriyle" açıkça örtüştüğünü söyledi.

Pinheiro, "Soruşturmanın bütünlüğünü sağlamak ve kişinin adaletten kaçmasını önlemek için şüpheli sadece gözaltına alınıp serbest bırakılmamalı, tutuklanmalıdır." ifadesini kullandı.

Brezilya'da İsrailli asker hakkında soruşturma açıldı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Osimhen'in yeni takımını duyurdular
img

Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
img

Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
Necla Nazır, cenazedeki skandal kavgaya ateş püskürdü
Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı
Az kalsın tabut gidiyordu
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Everton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Everton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City West Ham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City West Ham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Crystal Palace Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Crystal Palace Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Maltepe, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ocak Bergama, Ödemiş, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.