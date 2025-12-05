Haberler

Brezilya'da pistteki bagaj yükleme aracında yangın çıktı

Sao Paulo'daki Guarulhos Uluslararası Havalimanında, Porto Alegre'ye uçacak bir uçağın bagaj yükleme aracında yangın çıkmış, yolcular tahliye edilerek can kaybı ve yaralanma olmadan yangın kontrol altına alınmıştır.

BREZİLYA'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının bagajını yüklemek için kullanılan araçta yangın çıktığı bildirildi.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda Porto Alegre'ye gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının bagajını yüklemek için kullanılan araçta yangın çıktı. Yetkililer, uçaktaki yolcuların tahliye edildiğini kaydederek, yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
