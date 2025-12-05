Brezilya'da pistteki bagaj yükleme aracında yangın çıktı

BREZİLYA'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının bagajını yüklemek için kullanılan araçta yangın çıktığı bildirildi.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda Porto Alegre'ye gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının bagajını yüklemek için kullanılan araçta yangın çıktı. Yetkililer, uçaktaki yolcuların tahliye edildiğini kaydederek, yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.