Brezilya'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
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Gazze'deki İsrail saldırılarına tepki olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi. Protestocular, İsrail'in saldırılarının durmasını istedi.
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.
Sao Paulo kentinde bir araya gelen onlarca kişi, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına tepki gösterdi.
Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin" sloganları atarak İsrail'in saldırılarının durmasını istedi.
Çoğunlukla Brezilya'da yaşayan Arapların katıldığı gösteriye bölge halkı da destek verdi.
Gösteri olaysız sona ererken bir grup, cemaatle namaz kıldı.
Kaynak: AA / Dünya