Böylesi görülmedi! Ülkede internet 240 saattir kesik

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın gölgesinde ülkede iletişim altyapısına yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran genelinde uygulanan internet kesintisinin 240 saate ulaştığı ve bunun son yıllarda görülen en kapsamlı erişim kısıtlamalarından biri olduğu bildirildi.

EN SERT HÜKÜMET MÜDAHALELERİNDEN BİRİ

Erişim verilerine göre ülkedeki internet bağlantısı normal seviyelerin çok altına düşerken, kesintinin ülke içinden dış dünyaya bilgi akışını büyük ölçüde sınırladığı ifade ediliyor. Uzmanlar, uzun süreli internet kesintisinin özellikle savaş dönemlerinde bilgi kontrolü ve güvenlik gerekçeleriyle uygulanan en sert müdahalelerden biri olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

VATANDAŞLAR ZOR DURUMDA

Son kesintiyle birlikte İran'da internet erişiminin uzun süreli şekilde durma noktasına geldiği ve dijital iletişim altyapısının ciddi biçimde etkilendiği kaydedildi. Bu durumun hem vatandaşların iletişimini hem de ülkeden gelen haber akışını önemli ölçüde zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Verilere göre İran, 2026 yılı boyunca sık sık internet erişim sorunları yaşadı. Yılın önemli bir bölümünde bağlantıların kesildiği veya ciddi şekilde sınırlandığı belirtilirken, son kesintinin yıl içinde yaşanan en uzun erişim sorunlarından biri olduğu aktarıldı.

SAVAŞ ADIMI MI?

Uzmanlar, uzun süreli internet kesintilerinin özellikle savaş ve iç güvenlik krizleri sırasında bilgi akışını kontrol etmek amacıyla uygulandığını belirtiyor. İran'da son dönemde yaşanan kesintinin de bu çerçevede değerlendirildiği ifade ediliyor.