Boston Havalimanı'nda Uçak Pistten Çıktı

Boston Havalimanı'nda Uçak Pistten Çıktı
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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Logan Uluslararası Havalimanı'na inen bir Airbus A220 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak çimlik alanda durdu. Olayda yaralanan olmadı ve yolcular otobüslerle terminale taşındı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago'dan kalkarak Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gelen Airbus A220 tipi yolcu uçağının, kayarak asfalt pistin dışına sürüklendiği ve çimlik alanda durabildiğini aktardı. Havalimanı görevlileri, olayda yaralanan olmadığını, tüm yolcuların uçağın merdivenlerinden indirilerek, otobüslerle terminale taşındığını kaydetti.

FAA yetkilileri, Boston'dan kalkan uçakların, olay sebebiyle yaklaşık 30 dakika geciktiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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