Bosna Hersek'ten 2 bin 200 kişi hac görevi için Suudi Arabistan'a gidecek

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'ten, bu yıl 2 bin 200 kişinin hac görevini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gideceği bildirildi. Bosna Hersek İslam Birliği Hac ve Umre Daire Şefi Dzevad Hadzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacı adaylarından 2 bin kişinin ülke sınırları içerisinden, 200 kişinin de diasporadan kutsal topraklara gideceğini belirtti.

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'ten, bu yıl 2 bin 200 kişinin hac görevini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gideceği bildirildi.

Bosna Hersek İslam Birliği Hac ve Umre Daire Şefi Dzevad Hadzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacı adaylarından 2 bin kişinin ülke sınırları içerisinden, 200 kişinin de diasporadan kutsal topraklara gideceğini belirtti.

Hadzic, bu yıl toplam 2 bin 200 hacı adayının başkent Saraybosna'dan uğurlanacağını aktardı.

Hacı adaylarının 12-15 Haziran'da yola çıkacağını söyleyen Hadzic, dönüşün ise 4-7 Temmuz'da planlandığını ifade etti.

Hadzic, Bosna Hersek'ten gidecek hacı adaylarına, Suudi Arabistan'da 49 sertifikalı rehberin eşlik edeceğini, 17 sağlık görevlisinin de alanda hazır bulunacağını anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından hac yolculuğu için bu yıl ilginin oldukça büyük olduğunu vurgulayan Hadzic, "Kabul edebildiğimiz kadarını aldık. Bosna Hersek ve diasporadan 1000 kişi bekleme listesinde kaldı." dedi.

Hadzic, son yıllarda genç nüfusun da hac görevini yerine getirmek için başvuruda bulunduğunu ve bunun mutluluk verici bir durum olduğunu kaydetti.