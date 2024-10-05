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Bosna Hersek'teki Sel Felaketi: 16 Ölü, AB'den Dayanışma Mesajı

Bosna Hersek'teki Sel Felaketi: 16 Ölü, AB'den Dayanışma Mesajı
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek'teki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurarak, AB'nin etkilenenlerle tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek'te en az 16 kişinin hayatını kaybettiği sel ve toprak kaymaları sebebiyle yayınladığı mesajında, "AB, etkilenen herkesle tam dayanışma içindedir" dedi.

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 16 kişi hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer çok sayıda insanın hala kayıp olduğunu ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere ordu ve gönüllülerin çağrıldığını belirtti. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez yerel medyaya yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere birliklerin görevlendirildiğini duyurdu. Bosna'nın güneydoğusundaki komşusu Karadağ'da ise şiddetli yağışlar nedeniyle bazı köylere giden yollar kapandı ve evleri su bastı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel sel felaketi sonrası yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek'i vuran, can kaybına, çok sayıda kayıp ve ciddi maddi hasara yol açan yıkıcı sel haberlerinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte. AB, etkilenen herkesle tam dayanışma içindedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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