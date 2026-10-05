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Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi'ne Becirovic, Filipovic ve Cvijanovic seçildi

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Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi'ne Becirovic, Filipovic ve Cvijanovic seçildi
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Bosna Hersek'te genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç üyeliğini Becirovic, Filipovic ve Cvijanovic kazandı. Seçime katılım yüzde 41,5 oldu; Becirovic yüzde 38,11, Filipovic yüzde 48,19, Cvijanovic yüzde 55,33 oyla seçildi.

(ANKARA) - Bosna Hersek'te yapılan genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliğine Denis Becirovic, Hırvat üyeliğine Darijana Filipovic, Sırp üyeliğine ise Zeljka Cvijanovic seçildi. Seçime katılım yüzde 41,5 olarak açıklandı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunun (CIK) açıkladığı ve oyların yüzde 90'ından fazlasının sayıldığı sonuçlara göre, mevcut Boşnak üye Becirovic yüzde 38,11 oyla yeniden seçildi. En yakın rakibi Demokratik Eylem Partisi (SDA) lideri Bakir İzetbegoviç yüzde 33,95'te kaldı. İzetbegoviç seçim yenilgisini kabul etti.

Becirovic, sonuçların ardından yaptığı açıklamada Bosna Hersek'in dış politika yönünün değişmeyeceğini belirterek, ülkenin Avrupa Birliği ve NATO üyeliği yolunda ilerlemeyi sürdüreceğini söyledi.

Konseyin Hırvat üyeliğini Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği (HDZ BiH) adayı Darijana Filipovic yüzde 48,19 oyla kazandı.

Sırp üyeliğinde ise Milorad Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic yüzde 55,33 oyla yeniden seçildi. Cvijanovic, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Politikamız istikrarlı ve güçlü bir Sırp Cumhuriyeti'dir" dedi.

Parlamento seçimlerinde Bosna Hersek Federasyonu'nda SDA yüzde 31,57 ile, Sırp Cumhuriyeti'nde ise SNSD yüzde 40,94 ile ilk sırada yer aldı. Merkez Seçim Komisyonu, genel seçimlere katılım oranını yüzde 41,5 olarak açıkladı.

Kaynak: ANKA
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