Bosna Hersek, Frontex ile işbirliği yapmayı hedefliyor

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, ülkesinin Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex ile işbirliği yapmayı hedeflediğini söyledi. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Nesic ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, ülkesinin Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex ile işbirliği yapmayı hedeflediğini söyledi.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Nesic ile bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan ev sahibi Bakan Nesic, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Avrupa'nın suçluların insanlar üzerinden çıkar sağlamasını engellemek için ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bosna Hersek, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ile işbirliğini geliştirdikten sonra Frontex ile işbirliği yapmayı kendisine hedef edindi. Kuzey Makedonya bunu çok iyi başardı ve bizim de bu konuda yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Frontex'in, Avrupa içerisindeki birliğin bir parçası olma hissi oluşturduğunu dile getiren Nesic, Bosna Hersek'in, suç gruplarının kaçarken kullandığı kesişme noktalarından birisi olduğunu belirtti.

Nesic, Suriye'de bulunan Bosna Hersek vatandaşlarına ilişkin yöneltilen soru üzerine, "Suriye'de bulunan Bosna Hersek vatandaşlarına ilişkin öncelikli olarak ilgili kurumlar, bu kişilerin ülke güvenliğine tehdit oluşturmadığını kanıtlamalı. Şahsım bu kanıtları aldıktan ve ilgili kişilerin Bosna Hersek'in güvenliği için tehdit oluşturmadığı sağlamasını yaptıktan sonra buraya dönebilirler." diye konuştu.

Spasovski de Bosna Hersek ile adli tıp, uzmanlık ve ortak eğitim alanlarında anlaşma imzalamak üzere hazırlık yaptıklarını belirterek, "Bu tarz görüşmeler her şeyden önce iki ülkenin güvenlik, organize suç ve yolsuzlukla mücadele konularında ortak çabasını göstermektedir." şeklinde konuştu.

Ülkesinin birçok güvenlik alanında önemli adımlar attığını vurgulayan Spasovski, "İstikrarlı bir Batı Balkanlar, istikrarlı bir Avrupa demektir." ifadesini kullandı.

Bu arada, Frontex'in bölge ülkelerden Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ ile işbirliği bulunuyor.