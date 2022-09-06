Boris Johnson'dan Türkiye ile ilgili vaatleri tartışma konusu olan Truss'a açık destek

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu. Koltuğunu Truss'a devreden Boris Johnson ise bugün veda konuşması yaptı. Johnson, ülkedeki mültecileri Türkiye'ye gönderme planları yapan Liz Truss'un hükümetine açık destek vereceğini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 48 saatlik siyasi krizin sonunda Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliğine Liz Truss getirildi. Truss'ın en yakın rakibi ise eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'tı. Başkanlığının açıklandığı toplantıda söz alan Liz Truss, teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Göreve gelmesi resmiyet kazanan Truss'un Türkiye'nin de içinde olduğu ülkelerle ilgili vaatleri de dikkat çekti.

AMACI GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERMEK

The Times'ın haberine göre Liz Truss, geçtiğimiz günlerde milletvekilleri ile gerçekleştirdiği özel bir toplantıda, göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmayı genişletmek istediğini söyledi. Truss, detaylarına The Times tarafından ulaşılan toplantıda, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olan Türkiye ile İngiltere'deki göçmenleri alması için müzakere başlatmak istediğini belirtti.

JONSHON BUGÜN TAM DESTEK VERDİ

İngiltere'deki bu gelişmelerin ardından eski başbakan Boris Johnson bugün bir veda konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında yeni başbakan Truss'a açık destek veren Johnson, "Beraber birçok şeyi başardık. Koronavirüs pandemisini yendik. Şimdi yeni bir hükümet göreve başlıyor. Benim bu hükümete artık vereceğim tek şey desteğimdir. Attıkları her adımda yeni hükümeti destekliyor olacağım" dedi.