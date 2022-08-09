Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad ile telefonda görüşebilir

2011 yılında komşu ülke Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Esad zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeli, ülkemize sığındı. Savaş hala Suriye'nin birçok bölgesinde devam ederken dikkat çeken bomba bir iddia ortaya atıldı.

PUTİN, DİYALOG TAVSİYESİNDE BULUNDU

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile Suriye'ye ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Putin'in Suriye sınırındaki terör yapılanlamalarına karşın kendisine "Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur" önerisi getirdiğini söylemişti.

TELEFONDA GÖRÜŞEBİLİRLER

Bu gelişmelerin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşebileceğini öne sürdü. Habere göre Ankara bu görüşme için "Henüz erken" değerlendirmesinde bulundu. Ancak olası bir Erdoğan-Esad görüşmesinin bir telefon düzeyinde gerçekleşebileceği kaydedildi. Türkiye ve Suriye arasındaki görüşme trafiğinde bölgeyi iyi tanıyan uzmanlardan bir komisyon kurma safhasına geçildi. Bir Körfez ülkesi ile Afrika'daki bir İslam ülkesi ara buluculuk yapıyor.