Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Kaynar Koyu'ndaki bir otelde tatil yaparken boğulma iddiasıyla özel bir hastaneye kaldırılan Çeçen Lider Ramazan Kadirov'un intihar etmiş olabileceği öne sürüldü.

"YÜZERKEN NEREDEYSE BOĞULUYORDU"

The Moscow Times'ta yayınlanan haberde "Bodrum'da yaşanan son kafa karıştırıcı olay, Ukrayna'daki savaşın pençesinde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkenin güney sınırlarındaki istikrar konusunda endişe duymasına neden olmuş olabilir. Bir otelde tatil yapan Çeçen lider Ramzan Kadirov yüzerken yaşadığı zorluklar nedeniyle neredeyse boğuluyordu. Olay yerinde olmadığı bildirilen kişisel korumaları tarafından değil, yerel güvenlik görevlileri tarafından kurtarılan Kadirov, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir kliniğe kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu bildirildi" ifadeleri yer aldı.

ANALİSTLER İÇİN DE HAYLİ TUHAF BİR OLAY

Sözcü Gazetesi'nden Yaşar Anter'in haberine göre o zamandan beri analistler ve gözlemciler, özellikle sağlığında ciddi bir bozulma olduğuna dair söylentiler ışığında, bu tuhaf olayı açıklamaya çalışıyorlar. Bazıları, doğrulanmış bir kanıt olmamasına rağmen intihar girişimi olasılığını dışlamıyor.

SER PERDESİ ARALANMADI

Rus jeopolitik uzmanı Mark Galeotti ise "Kadirov'la ilgili her şey eksantrik. Bu kadar çok silahı varken kendini boğarak intihara teşebbüs etmesi fikri tuhaf. Muhafızlarını bırakıp sadece bir dalış yapmak için ayrıldığı versiyonu da aynı derecede tuhaf. Dürüst olmak gerekirse, neye inanacağımı bilmiyorum ve sağlam bir fikri olabilecek tanıdığım hiç kimse de bilmiyor."