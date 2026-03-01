Bolivya'da kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

BOLİVYA'nın başkenti La Paz yakınlarında bir askeri uçağın düşmesi sonucu yaşamının yitirenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Polis Genel Müdürü Mirko Sokol, Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında Merkez Bankası'na ait nakit para taşıyan bir askeri uçağın 27 Şubat'ta düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 37 olduğunu belirtti. Kazanın nedeninin henüz bilinmediği ve bunun belirlenmesi için soruşturma kurulu oluşturulduğu kaydedildi. Yetkililer de uçaktan düşen banknotların resmi seri numarası taşımadığını ve bu nedenle herhangi bir parasal değerinin bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı