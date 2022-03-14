Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Rus ordusunun Donetsk saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar 19 gündür devam ederken, Rusya'nın stratejik askeri noktalar haricinde sivil alanları da hedef alması sonucu birçok kişi hayatını kaybediyor.

SALDIRIDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ YARALANDI

Rusya'nın bugün vurduğu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinde de çok sayıda sivil yerleşim alanı zarar gördü. Donetsk'te şehir merkezini hedef alan Rusya'nın saldırısında 20 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

HARKOV'DA ÇOK KATLI BİNALARI HEDEF ALDILAR

Rus ordusu Harkov'da ise vatandaşların yaşadığı çok katlı binaları bombaladı. Olay yerine gelen birçok kişi ve arama kurtarma ekibi göçük altında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor. Harkov'daki saldırı sonrası, can kaybı ya da yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.