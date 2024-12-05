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Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

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Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

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Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, kritik kentlerden biri olarak gösterilen Hama'da da kontrolü sağladı. Silahlı grupların kente girişi, bölgede yaşayan siviller tarafından sevinçle karşılandı.

27 Kasım'dan bu yana Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı muhalif gruplar, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Şam'dan önceki son kale olarak gösterilen Huma'yı da ele geçirdi. Silahlı grupların kente girişi, bölgedeki sivil halk tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Görüntülerde bazı kadınların zılgıt çektiği görüldü.

ESAD REJİMİ DOĞRULADI

Esad rejiminden yapılan açıklamada "Son birkaç saat içinde, askerlerimiz ve terörist gruplar arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Bu gruplar şehirdeki bazı eksenleri aşmayı başardı ve şehre girdi" ifadeleri yer aldı.

Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Türkiye yeni kardeşlere hazır olsun gss borcluları siz cok beklersiniz bunlarda bedava muatyene olup ilac alıp ptt de sıra bekleyecekler hahaha

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