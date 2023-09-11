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Bodrum'da Yakalanan Düzensiz Göçmenler İstanköy Adası'na Geçmeye Çalıştı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da denize giren 3 düzensiz göçmen, yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalıştı. İhbarı alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. 3 düzensiz göçmen, ekiplerce deniz ortasında yakalandı. Bota alınıp karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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