BMGK, İsrail'in Gazze İşgalini Görüşmek Üzere Acil Oturum Yapacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararını ele almak için yarın acil bir oturum düzenleyecek. Oturumun tarihi, önceki planlamadan değiştirildi.

BMGK, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için yarın acil oturumla toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil oturum tarihinde değişikliğe gidildi. Bugün yapılması planlanan oturumun yarın yapılacağı kaydedildi. Yerel saatle 10.00'da gerçekleşmesi planlanan oturumun gününün neden değiştiği belirtilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
