Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı

Birleşmiş Milletler, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki yeni yönetimi istikrarsızlaştırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye yönelik 5 ayrı suikast girişimi düzenlediğini ancak bunların tamamının engellendiğini açıkladı.

  • Birleşmiş Milletler raporuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani geçen yıl 5 suikast girişiminin hedefi oldu.
  • Suikast girişimlerinin 2'si Halep'in kuzeyinde ve Dera'nın güneyinde gerçekleştirilen bombalı saldırılardı.
  • Suriye'deki bir istihbarat yetkilisi, Şara'ya yönelik suikast girişimlerinin komşu bir ülkeden sağlanan istihbarat sayesinde engellendiğini belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, birçok kez ölümden dönmüş.

5 AYRI SUİKAST GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi'nin hazırladığı rapora göre, Şara'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani geçen yıl 5 suikast girişiminin hedefi oldu, ancak bunların tamamı önlendi. Ayrıca saldırılardan 2'sinin Halep'in kuzeyinde ve Dera'nın güneyinde gerçekleştirilen bombalı saldırılar olduğu da belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ HEDEF ALDI

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Halep'in kuzeyi ve Dera'nın güneyinde "hedef alındığı" aktarılan raporda, bu girişimlerin, "terör örgütü DEAŞ'ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği" ifade edildi.

BİRİNCİL HEDEF ŞARA'YDI

Raporda, suikast girişimlerine ilişkin tarih veya ayrıntılara yer verilmezken, Şara'nın, DEAŞ'ın "birincil hedefi olarak değerlendirildiği" ve bu girişimlerin Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olduğu vurgulandı.

"KOMŞU BİR ÜLKEDEN SAĞLANAN İSTİHBARAT SAYESİNDE ENGELENDİ"

Ayrıca Suriye'deki bir istihbarat yetkilisi de geçen sonbaharda, Şara'ya yönelik suikast girişimlerinin komşu bir ülkeden sağlanan istihbarat sayesinde Suriye güvenlik birimlerince engellendiğini söyledi.

AA / Umut Halavart
