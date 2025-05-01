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BM, Somali'de Selden Etkilenenler İçin Acil Yardım Çağrısında Bulundu

BM, Somali'de Selden Etkilenenler İçin Acil Yardım Çağrısında Bulundu
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Birleşmiş Milletler, Somali'de yaşanan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinden etkilenen 45 bin kişi için acil yardım talep etti. OCHA, barınma ve sağlık hizmetleri sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

BM, Somali'de selden etkilenen 45 bin kişi için acil yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'deki şiddetli yağışların yol açtığı selden etkilenen 45 bin kişi için acil yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan'dan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların sellere neden olduğu aktarıldı. Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken, selden toplamda 45 binden fazla kişinin etkilendiği belirtildi.

Başkent Mogadişu'da yayımlanan bilgilendirmede OCHA'nın barınma, sağlık ve taşıma desteği başta olmak üzere acil yardım sağlamak için insani yardım ortaklarıyla temas halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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