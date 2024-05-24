BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu; Almanya ile Ruanda tarafından sunulan ve Türkiye'nin yanı sıra 40'tan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısını kabul etti, 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan etti.

"KARAR TASARISI ÇOK SİYASİ"

Tasarı, Sırbistan'ın itirazları arasında kabul edildi. BM Genel Kurulu'nda tasarı için düzenlenen oturumda, oylama öncesinde söz alan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, karar tasarısının "çok siyasi olduğunu" savundu.

"BÖLÜNMÜŞLÜKLERİ ARTIRACAK"

Bireysel olarak olaya ilişkin suçluların cezalandırıldığını söyleyen Vucic, karar tasarısının ne Bosna-Hersek ne de bölgedeki istikrar ve birliğe katkı sağlayacağını, aksine bölünmüşlükleri artıracağını dile getirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Almanya'yı karar tasarısını desteklemeyen ülkeleri tehdit etmekle suçlayıp "Bunlar mı Avrupa'nın değerleri?" diye soran Vucic, karar tasarısı kabul edilince gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dev ekrana 'evet' oyu veren ülkelerin isimleri düştükçe elindeki Sırbistan bayrağına sarılıp ağlayan Vucic'in görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu.