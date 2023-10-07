BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Hamas gerilimi gündemiyle yarın olağanüstü toplanıyor
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Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ve sonrasında İsrail'in karşı saldırıya geçmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanma kararı aldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail-Hamas gerilimi sonrası yarın acil bir toplantı yapacağı duyuruldu.
Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ve sonrasında İsrail'in karşı saldırıya geçmesinin yankıları sürüyor. Bölgede sıcak çatışmaların yaşandığı bildirilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanma kararı aldı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere ilişkin, "Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Tüm taraflara, hemen çatışmaya son verme ve her yer ve zamanda sivilleri koruma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.