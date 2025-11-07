Haberler

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye Yaptırım Kaldırma Kararı

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye Yaptırım Kaldırma Kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına karar verdi. Konsey'in 14 üyesi 'evet' oyu verirken, Çin çekimser kaldı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngören kararı onayladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin sunduğu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul etti. Karara 14 BMGK üyesi devlet 'evet' oyu verirken, Çin çekimser kaldı.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, konseyde yaptığı açıklamada, kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu kararı, yeni Suriye'ye, halkına ve liderliğine duyulan güvenin arttığının bir işareti olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile 10 Kasım günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok

Generalden bomba Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok

Generalden bomba Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
AYM, milyonlarca kadını yakından ilgilendiren soyadı düzenlemesini görüşecek

Milyonları ilgilendiren soyadı düzenlemesi AYM'de!
Özel harekat baskın yaptı! Mafya elebaşının 13 adamı yakalandı

Özel harekat baskın yaptı! Mafya elebaşının adamları yakalandı
Soylu, Özel'in sözleri üzerinden AK Partililere rest çekti: Demedi demeyin

Polemiğe o da katıldı! Soylu'dan AK Partililere rest: Demedi demeyin
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Miss Universe skandalında yeni gelişme: Nawat Itsaragrisil gözyaşlarıyla özür diledi

Söylediği sözler pahalıya patladı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Galatasaray'ın eski yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.