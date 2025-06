BM Güvenlik Konseyi İsrail'in İran'a Saldırısını Görüştü

RUSYA, İran'a düzenlediği saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i 'şiddetle kınadığını' belirtirken, ABD temsilcisi ' İsrail'in kendini savunma hakkının olduğunu' söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in dün gece İran'a yaptığı hava saldırısı sonucu acil toplandı. İsrail'in saldırısıyla ilgili 'sebepsiz' değerlendirmesinde bulunan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, bunun BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun 'büyük bir ihlali' olduğunu bildirdi. Nebenzia, "Rusya Federasyonu, İsrail'in bu eylemini şiddetle kınıyor. İsrail'in askeri macerası bölgeyi büyük çaplı bir savaşın eşiğine getiriyor. Bu eylemlerin tüm sonuçlarının sorumluluğu tamamen İsrail liderliğine ve onları teşvik edenlere ait. Özellikle nükleer tesisleri vurmanın potansiyel radyolojik sonuçlarından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Nebenzia, İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili konuyu zorla çözmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, son 24 saat içinde yaşanan gelişmelerin sadece Orta Doğu bölgesi için değil, 'tüm dünya için en korkunç sonuçlara yol açabileceğini' aktardı.

ABD'li diplomat ise BMGK toplantısında 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini anımsattı ve İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına 'izin verilemeyeceğini' söyledi. ABD heyetinin temsilcisi, "İran İslam Cumhuriyeti rejimi, kuruluşundan bu yana İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu; İsrailli sivillere karşı kışkırtılmamış, doğrudan ve vekil saldırılar başlattı. Bölge genelinde terör, istikrarsızlık ile tarif edilemez insani acılara yol açtı" diye konuştu.

Washington yönetiminin en önemli önceliğinin bölgedeki vatandaşlarını ve personelini korumak olduğunu kaydeden ABD diplomatı, İran'ın ABD çıkarlarını veya personelini hedef almaması gerektiğini dile getirerek, aksi takdirde 'İran için sonuçların korkunç olacağını' ifade etti. ABD'li diplomat, 'Şiddet sona ermeli ve İran artık ölüm ile yıkım olmayacak şekilde bir anlaşma yapmalı" dedi.