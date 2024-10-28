BM Güvenlik Konseyi, İran'ın Acil Toplantı Talebini Değerlendiriyor
İran'ın saldırılar nedeniyle acil toplantı talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanma kararı aldı. Toplantıda Orta Doğu'daki mevcut durum ele alınacak.
İRAN'ın acil toplantı talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplanma kararı aldı.
BMGK, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle toplanma kararı aldı. İran'ın talebi üzerine yapılacak toplantıda Orta Doğu'daki son durum değerlendirecek.