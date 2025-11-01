BM Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek'teki AB İstikrar Gücü'nün Görev Süresini Uzattı

BM Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği İstikrar Gücü Misyonu'nun görev süresini bir yıl daha uzattı.

BM Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek'teki AB liderliğindeki istikrar gücünün (EUFOR Althea) görev süresini Ekim 2026 sonuna kadar uzattı. 15 üyeli konsey, EUFOR Althea'nın Bosna Hersek'teki varlığını, kararın kabul edildiği tarihten itibaren 12 ay daha uzatmayı öngören 2795 sayılı kararı oy birliğiyle kabul etti.

EUFOR Althea, 1992-1995 Bosna Savaşı'na sona erdiren Dayton Anlaşması'nın askeri hükümlerinin yerine getirilmesine destek olmak üzere 2004'te kurulmuştu.