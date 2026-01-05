BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonuyla ilgili acil toplantı düzenleyecek

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonuyla ilgili bugün acil bir toplantı düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonuyla ilgili bugün acil gündemle toplanacağı bildirildi. ABD basını, Kolombiya'nın, daimi üyeler Rusya ve Çin'in desteğiyle BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdığını duyurdu. Katılımcıların henüz kesinleşmediği, BM Genel Sekreteri Antnio Guterres'in toplantıya katılmasının beklendiği kaydedildi.