BM Genel Sekreteri Guterres'ten ABD'nin İran'a Saldırısına Endişeli Açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten ABD'nin İran'a Saldırısına Endişeli Açıklama
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısıyla ilgili olarak ciddi endişelerini dile getirdi ve bu durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ABD'nin İran'a karşı güç kullanımından ciddi şekilde endişe duyuyorum. Bu, zaten uçurumun kenarında olan bir bölgede tehlikeli bir tırmanıştır ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdittir." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısı sonrası açıklamada bulundu. Guterres açıklamasında, "Bugün ABD'nin İran'a karşı güç kullanımından ciddi şekilde endişe duyuyorum. Bu, zaten uçurumun kenarında olan bir bölgede tehlikeli bir tırmanıştır ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdittir. Bu çatışmanın hızla kontrolden çıkma riski artıyor; bu durum siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçlar doğurabilir. Üye Devletleri, gerginliği azaltmaları ve BM'nin şartı ve diğer uluslararası hukuk kuralları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyorum. Bu tehlikeli zamanda, kaos sarmalına kapılmamak çok önemlidir. Askeri bir çözüm yok. İlerlemenin tek yolu diplomasidir. Tek umut barıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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