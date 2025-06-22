ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum

ABD, İran'ın Fordo dahil 3 nükleer tesisini 30 Tomahawk füzesiyle vurmasının ardından savaşa resmen dahil oldu. Dünya, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ederken, İran saldırılara yanıtın ağır olacağını açıkladı.

BMGK, İRAN İÇİN TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) İran için toplandı. Toplantıda İran'a yönelik saldırılar ele alınırken, toplantının devam ettiği anlarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten açıklama geldi.

GUTERRES: BÖLGEDE TEHLİKELİ BİR DÖNÜM NOKTASINI İŞARET EDİYOR

Guterres, ABD'nin İran saldırısının tehlikelerine dikkat çekti. Guterres, "ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor" uyarısında bulundu.

Guterres şunları söyledi: "21 Haziran'da ABD ordusunun Fordo, Natanz ve İran'daki İran enerji bakanlığı bunu onayladı. 3 alanda uranyum deposu önceden kaçırılmıştı. İran herhangi bir radyoaktif sızıntı olmadığını belirtti. İran'daki devlet medyası Fordo'daki giriş çıkış görüntülerin yok edildiğini söyledi. En önemli aciliyle gözden geçirilmesi gerekir. Her iki ülkede zarar görmeye devam ediyor. Tamamıyla büyük bir çatışmasının içerisindeyiz."

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.